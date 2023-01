Kerststal aan Sint-Michielskerk volledig verwoest door brand

Dinsdagmorgen omstreeks 5.30 uur diende de brandweer uit te rukken voor een niet alledaagse brand. De kerststal die opgesteld stond in het centrum van Kuurne, ter hoogte van de Sint-Michielskerk, had er namelijk vuur gevat.

Uit het eerste onderzoek blijkt alvast dat er geen kwaad opzet in het spel zou zijn, maar dat vermoedelijk kortsluiting aan de basis zou liggen van de brand. “Er is een mooi stukje erfgoed verloren gegaan door de brand”, reageert burgemeester Francis Benoit. “Maar gelukkig liep de kerk zelf geen schade op, ondanks dat de stal er pal tegenaan stond. De stal zelf met inhoud Jozef, Maria, Jezus in zijn kribbe en de twee schapen zijn wel volledig vernield.” (BRU)