Kersenpitkussentje vat vuur in Waregem: “Risico op oververhitting is groter bij oude kussentjes”

De brandweer moest woensdagnamiddag uitrukken naar de Nokerseweg in Waregem voor een oververhit kersenpitkussentje.

De bewoners van een woning langs de Nokerseweg staken rond 14.30 uur hun kersenpitkussentje in de microgolfoven, maar dit vatte vuur. Ze reageerden gelukkig snel, trokken de microgolfoven uit de stekker en brachten die snel naar buiten. De rest van de keuken bleef zo gevrijwaard van schade, maar de microgolf zelf blijft zwartgeblakerd achter.

Opletten met oude kersenpitkussentjes

Volgens de brandweer gebeuren er wel vaker ongelukken met kersenpitkussentjes. “Die kussentjes zijn gemaakt om op te warmen in de microgolf en meestal is dat ook geen probleem”, zegt brandweerofficier Luk Vancauwenberghe. “Maar als ze oud worden en al heel vaak opgewarmd en terug afgekoeld zijn, kunnen ze binnenin uit elkaar beginnen vallen. Dan is er een risico dat ze oververhit raken bij het opwarmen.”

“We raden daarom altijd aan om in de buurt te blijven als je een kersenpitkussentje opwarmt en om rookmelders te voorzien in de buurt van de keuken.”