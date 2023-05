Kelderbrand in concertzaal in Torhout: flesjes met ontsmettingsalcohol in brand

In concertzaal Club de B in Torhout ontstond zondagavond een brand in de kelder. Op een pallet stonden enkele flesjes ontsmettingsalcohol in brand. Omdat er geen duidelijke reden is wat de oorzaak van de brand is onderzoekt de politie of het gaat om kwaad opzet.

De brand werd zondagavond rond 22.45 uur opgemerkt. Het was een politiepatrouille van zone Kouter die passeerde in de s’ Gravenwinkelstraat en aan de achterkant van cultuurcentrum De Brouckere de brand opmerkte. In Club de B, een aparte concert- of evenementenzaal voor 300 personen, zagen ze hoe een deur openstond en rook naar buitenkwam. Op dat moment was er niemand aanwezig in Club de B terwijl in de bar van het cultuurcentrum even verderop wel een event doorging. De brandweer was snel ter plaatse om te kijken wat er loos was.

Flesjes ontsmettingsalcohol

De brand zelf werd snel gelokaliseerd in de kelder van Club de B. “Het gaat om een grote kelder waar in een aparte kelderruimte een brandhaard werd gevonden”, zegt luitenant Jurgen Delchambre van de brandweer. “In die ruimte ging het om een vrij hevige brand. Op een pallet stonden enkele flesjes met ontsmettingsalcohol en die stonden in brand. De oorzaak daarvan is voor ons onbekend. De politie zal dit onderzoeken. De brand zelf was snel onder controle maar richtte wel behoorlijk wat schade aan in de kelder. In die ruimte is er brandschade, schade aan een tussenschot en schade aan de elektriciteit. We bleven een tijdlang ter plaatse om alles te ventileren.”

Een conciërge kwam ter plaatse met sleutels zodat verschillende deuren en ramen opengezet konden worden, want in Club de B hing er ook een brandgeur. De politie onderzoekt of het om kwaad opzet gaat. (JH)