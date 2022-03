Kelderbrand bij horecazaak in Blankenberge

Dinsdagavond even over 19 uur is brand ontstaan in de kelder van een horecazaak in de Generaal Lemanstraat in Blankenberge.

Momenteel worden er werken in de zaak uitgevoerd. De brand is ontstaan door vonken die op brandbaar materiaal terecht kwamen. Dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling.

De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Door de aanwezigheid van CO2-flessen in de kelder werd er met de nodige voorzichtigheid geblust.

Schade is er amper, maar de ontbijtzaak Taboe moest wel verlucht worden. Niemand raakte gewond.