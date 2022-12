Kat op tijd gered uit brand, huis onbewoonbaar: “Huisdier is in goede gezondheid”

Brandweer Westhoek werd donderdagmiddag in allerijl opgeroepen voor een brand in een gebouw langs de Rodenbachstraat in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. Het ging om een uitslaande brand in een rijwoning. Er was niemand aanwezig, behalve een huisdier. “De aanwezige kat kon gered worden en is in goede gezondheid”, meldt de brandweer.

De brand werd gemeld om 15.16 uur en bij aankomst stelden de toegesnelde interventieploegen vast, dat de vlammen al uit de achterzijde van het gebouw sloegen. Het ging niet om een bedrijf van de nabijgelegen industriezone, maar om een rijwoning. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig.

“De brand was uiteindelijk vrij snel onder controle”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De benedenverdieping en de aangebouwde keuken in de woning liepen ernstige rook-, water- en brandschade op.”

Huis onbewoonbaar

Hierdoor is het huis onbewoonbaar geworden. De bewoners worden opgevangen bij familie. “Niemand raakte gewond”, vervolgt Louagie. “De aanwezige kat kon gered worden en is in goede gezondheid.”

Door de brand raakte ook een buurwoning beschadigd. Er werd lichte rook- en waterschade vastgesteld. Tijdens de brandweerinterventie was de Rodenbachstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. (TP)