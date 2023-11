Kat des huizes zet fornuis aan, rubberen placemat vat vuur: “Dit kon veel erger afgelopen zijn”

De brandweer werd donderdagmiddag omstreeks 15 uur opgeroepen naar de Pontleenstraat in Ardooie. Daar was er rookontwikkeling in de keuken van een woning. Boosdoener was de kat des huizes. Die had per ongeluk het fornuis aangezet.

De bewoonster van een woning in de Pontleenstraat wou donderdagmiddag schoonmaken en had onder andere een rubberen placemat op de inductieplaat in haar keuken gelegd. “Plots rook ik rubber die in brand stond. Ik dacht dat het één van de wagens in de garage was, maar al snel merkte ik dat er rookontwikkeling was ontstaan in de keuken”, aldus de bewoonster.

Zij belde onmiddellijk de hulpdiensten op. Die snelden ter plaatse, maar moesten uiteindelijk enkel de keuken ventileren. De schade bleef beperkt tot de placemat. “De kat was op zoek naar haar eten gegaan en was over de inductieplaat gelopen. Door de pootjes van de kat was de inductieplaat aangegaan. Gelukkig was ik thuis en merkte ik de rook snel op. Dit kon veel erger afgelopen zijn.”