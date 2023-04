Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele vraagt verbod op kaarsen na tweede brand aan kapel: “Ingrijpen voor het te laat is”

Voor de tweede keer in een maand tijd ontstond er door het gebruik van kaarsen brand aan de kapel bij het kasteel van Wijnendaele in Torhout. Door roetschade is de kapel zelfs al enkele weken dicht. Dinsdagochtend stond het ijzeren kaarsenhuisje voor de kapel dan weer in lichterlaaie. Alles kon snel geblust worden, deze keer zonder veel erg. “Maar we hebben geluk dat het nu nog wat nat lag anders zou de brand zich op de natuur kunnen verspreiden. Ik vraag om een verbod op echte kaarsen”, zegt kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (56).

De Onze-Lieve-Vrouwekapel, een bedevaartkapel, bij het kasteel van Wijnendaele bestond al in 1770, maar werd door de familie Matthieu de Wynendaele in 1865 vergroot tot de huidige vorm. De kapel is nog steeds bijzonder populair bij bedevaarders en wandelaars. Maar sinds enkele weken is de kapel gesloten wegens brandschade. Een bordje aan de deur geeft dat ook aan.

De brandschade is het gevolg van het gebruik van kaarsen. Dinsdagochtend rond 10.50 uur moest ook de brandweer ter plaatse komen. Deze keer omdat het ijzeren kaarsenhuisje voor de kapel in brand stond. De brandweer kon alles snel blussen. Schade is er dit keer amper.

Tweede keer brand

Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (56) werd door buurvrouw Hilde verwittigd en ging samen met bijzonder veldwachter Maarten Popelier (38) ter plaatse. “De schade is nu gelukkig beperkt”, zegt de kasteelheer.

“Het huisje is gemaakt van dik ijzer en enkel de kaarsen binnen zijn opgebrand. Maar toen we aankwamen sloegen de vlammen er reeds uit. We hebben nu geluk dat de grond nog nat is. Als dit zou gebeuren in een droge zomer zou de brand kunnen overslaan op de grond of natuur in de omgeving met alle gevolgen van dien. Het is bovendien de tweede keer in een maand tijd dat hier brand uitbreekt door kaarsen.”

Verbod op kaarsen

Die eerste brand dateert van vorige maand. “Enkele weken geleden vielen enkele kaarsen om in de kapel, die gebouwd werd door mijn zesde grootvader”, vervolgd de Wynendaele. “Vroeger zaten die kaarsen nog in aluminium, maar tegenwoordig in een plastic omhulsel. Het brandgevaar is zo veel groter. We konden de brand toen zelf blussen, maar de kapel zag binnen zwart van het roet. Daarom waren we genoodzaakt om de kapel te sluiten.”

“We willen het gebouw nu eerst grondig poetsen om te zien of alle roet weggaat. Anders zullen we moeten schilderen. Maar het gaat om een beschermd monument dus zoiets moeten we aanvragen. Sowieso willen we ook vragen of we een verbod op het gebruik van echte kaarsen kunnen opleggen, zeker omdat er elektronische alternatieven zijn. En aan de stad Torhout zullen we vragen om het kaarsenhuisje weg te halen.”

Kaarsje voor goeie examens

Het doet de kasteelheer immers pijn dat de kapel nu noodzakelijk gesloten is. “Ik hoop echt dat ze zo snel mogelijk kan heropenen. Want eerlijk: ik sta er soms zelf nog van te kijken hoe populair ze is. Al meermaals moest ik mensen met handen vol kaarsen teleurstellen omdat ze dicht is. En zelfs tijdens mijn late avondwandelingen met mijn hond Senna zie ik mensen nog op de banken bidden. Sommige omdat ze geloven, anderen om een snelle genezing te vragen. Maar evengoed zie ik studenten die kaarsjes komen branden voor goeie examens. Heerlijk vind ik het, en dat mag niet verloren gaan.” (JH)