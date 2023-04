Kasteel van Houthulst gaat in vlammen op: “We laten het kasteel gecontroleerd uitbranden

In Houthulst is donderdagnacht een zware brand ontstaan in een kasteel langs de Eugène De Grootelaan. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het gebouw al volledig in lichterlaaie. “We laten het kasteel gecontroleerd uitbranden”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

Het kasteel van Houthulst, ook het kasteel De Groote genoemd, werd in 1848 opgetrokken. In 1914 viel het in Duitse handen en die gebruikten het als uitkijkpost, maar ook als verzorgingscentrum voor hun gewonden. De geallieerden veroverden bij het eindoffensief in 1918 het ‘Bos van Houthulst’, waarin zich het kasteel bevindt. Het pand kwam zwaar beschadigd uit de oorlog en in de jaren 20 werd het heropgebouwd. Zijn naam kreeg het te danken aan de voormalige burgemeester van Houthulst, Eugène De Groote, die het zelf nog bewoonde.

Mikpunt van vandalisme

Het kasteel, eigendom van een Engelse familie, was de voorbije jaren al vaker mikpunt van vandalisme. Donderdagnacht even voor 4 uur brak er dus brand uit. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De brandweer rukte massaal uit, maar een evidente klus was het niet. “Bij aankomst stond het kasteel in lichterlaaie, maar door de jarenlange leegstand van het gebouw waren de toegangswegen dichtgegroeid en was het een hele klus om vlot bij het gebouw te geraken”, zegt Kristof Louagie.

Gecontroleerd laten uitbranden

Al snel was duidelijk dat het kasteel verloren is. De vlammen verspreidden zich razendsnel. De brandweer besliste daarop om het kasteel gecontroleerd te laten uitbranden. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse om de precieze oorzaak te achterhalen. (MM)