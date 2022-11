Kangoeroewoning in Ieper deels onbewoonbaar door brand

Woensdagmiddag steeg rook op tussen de kraanrotonde en Zillebekevijver in Ieper. Bij een kangoeroewoning was brand ontstaan in een bijkeuken. Vier personen raakten tijdig buiten. Een deel van de woning is onbewoonbaar.

Brandweer Westhoek werd donderdag om 12.30 uur opgeroepen voor een woningbrand bij de ‘kraanrotonde’ met de Zuiderring en Zillebekevoetweg in Ieper. Ter plaatse bleek het te gaan om een kangoeroewoning.

Ernstige schade

“In een deel van de hoeve waarin een kangoeroewoning gevestigd is, is een brand ontstaan in de bijkeuken”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De vier aanwezige personen konden de woning tijdig verlaten. De volledige benedenverdieping liep ernstige rook- en brandschade op. Het slaapgedeelte op de bovenverdieping liep rookschade op. De woning zal onbewoonbaar zijn. De bewoners worden opgevangen in een ander gedeelte van de hoeve.”

De brand was relatief snel onder controle. Onder meer door het nablussings- en opkuiswerk nam de brandweerinterventie enkele uren in beslag. (TP)