Kalfjes ongedeerd na brand in voederkeuken van boerderij in Ichtegem

In de Zuidstraat in Ichtegem brak donderdagochtend brand uit in een kalverenstal. Alle kalfjes bleven ongedeerd.

Rond 6.15 uur merkte de landbouwer op dat er een brand was ontstaan in de stookinstallatie van een kalverenstal op zijn landbouwbedrijf in de Zuidstraat in Ichtegem. Hij belde ogenblikkelijk de brandweer. Brandweerposten Torhout, Gistel en Oostende reden ter plaatse maar intussen slaagde de landbouwer erin om de mazoutketel zelf te blussen.

Roet- en waterschade

De brandweer reed evenwel nog ter plaatse voor controle en de nabluswerken. Het bleek dat de accidentele brand was ontstaan in de voederkeuken van de kalverenstal. Gelukkig was er nog een binnendeur die afgesloten was zodat de brand zelf niet tot bij de kalfjes kon raken. Die bleven dan ook allemaal ongedeerd. De brandweer had de situatie snel onder controle en bleef de stal nog langdurig verluchten. In de voederkeuken zelf is er evenwel roet- en waterschade. (JH)