Kachel zorgt voor veel rookontwikkeling in garage

De brandweer werd zondagmorgen in allerijl opgeroepen naar een rijwoning in de Vaartstraat in Bredene. Daar bleek een kachel in de garage van de woning vuur gevat te hebben.

Het was de bewoner zelf die de brandweer had verwittigd nadat hij heel wat rookontwikkeling had opgemerkt in de garage. “We kregen melding van een slechtwerkende kachel in de garage”, zegt kapitein Maertens van brandweerpost Oostende.

“Ter plaatse merkten we inderdaad dat er enorme rookontwikkeling was in de garage. Het bleek om een kachel te gaan waar elektrische kabels in zaten en dat zorgde voor enorme rookontwikkeling.”

De bewoner had het brandje zelf al geblust. “We rukten uit met de grote middelen en zelfs de brandweer van Gistel werd in eerste instantie om bijstand gevraagd. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Zelf hebben we niet meer moeten blussen. De kachel buiten halen was voldoende. Nadien moest de woning nog geventileerd worden’, aldus de brandweerkapitein.

(JRO)