Kaarsengieterij helemaal uitgebrand in Wingene

In het West-Vlaamse Wingene is zaterdagochtend een kaarsengieterij helemaal in vlammen opgegaan. Bij de brand vielen geen gewonden. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.

De brandweer werd rond 6.30 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Gravestraat in Wingene. Ter plaatse bleek de kaarsengieterij al helemaal in lichterlaaie te staan. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar andere gebouwen. De kaarsengieterij brandde echter helemaal uit.

Het Brugse parket heeft een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert.