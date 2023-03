Kaars van studente valt om: “Slaapkamer onbruikbaar door brandschade”

Een slaapkamer van een jonge studente die in Esen nabij Diksmuide woont raakte woensdagmiddag onbruikbaar na een brand. Er viel een kaars om op het bureau waar de jongedame aan het studeren was met een brand tot gevolg. “Er is enkel brandschade in haar slaapkamer die even onbruikbaar is”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen.

De jonge studente was woensdagmiddag rond 14 uur aan het studeren in haar kamer in de gezinswoning in de Roeselarestraat in Esen, nabij Diksmuide. Plots moest de jongedame in allerijl haar kamer uitvluchten en de hulpdiensten laten komen want er brak brand uit in haar kamer. De brandweerposten van Diksmuide en Kortemark waren net als de politie snel ter plaatse.

Brand op bureau

“In de slaapkamer van de studente was brand ontstaan”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolpen. “Dat kwam omdat een kaars omviel op het bureau waar ze studeerde. Daarna vloog wat papier en ander materiaal in brand. De studente kon de brand zelf niet blussen maar heeft daarna goed gehandeld door meteen haar slaapkamer te ontvluchten en de deuren dicht te trekken.”

“Zo bleven de brand en het roet beperkt tot in haar slaapkamer. De brandschade bleef beperkt tot haar bureau en wat spullen erop. Maar in haar slaapkamer is er ook flink wat roet- en rookschade. Haar slaapkamer is daarom een tijdje onbruikbaar. Bovenaan de woning er enkel rookschade, beneden is er geen schade.”

De brandweer kon het vuur snel blussen en gebruikte daarbij zo weinig mogelijk water om geen extra schade te berokkenen. Daarna werd de woning grondig geventileerd. Na een uur zat de interventie erop. (JH)