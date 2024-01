“Juf heeft brandwonden aan handen”: klas met 20 kinderen geëvacueerd nadat olie voor vogelbollen vuur vat

Een klasje met 20 leerlingen van basisschool W’Ijzer in het centrum van Diksmuide moest vrijdagochtend geëvacueerd worden na een brand. In het klaslokaal vatte een pot met hete olie vuur toen er bollen werden gemaakt om vogeleten te maken. “De klasjuffrouw liep wellicht brandwonden op aan de handen”, zegt de brandweer.

Het incident deed zich om 10 uur voor in een apart gebouw van de basisschool W’Ijzer in de Grauwe Broedersstraat in het centrum van Diksmuide. In dat gebouw, dat even verder van de school staat, zijn twee klassen gevestigd. In de klas van het eerste leerjaar zaten er 20 kinderen en daar was men samen met de juf bezig om vetbollen te maken om buiten te hangen voor de vogels.

Vlammen uit de pot

“Daarvoor werd een pot met olie of vet op een vuur gezet om dat op hoge temperatuur te smelten”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “Dat nam enige tijd in beslag. De juf ging even in de gang kijken om iets te doen, maar in die zeer korte tussentijd sloegen plots vlammen uit de pot. Daarop snelde de juf meteen terug de klas binnen.”

Brandwonden aan handen

De brandweer werd intussen verwittigd voor een brand in de school en snelde ter plaatse. De juf ondernam intussen wel zelf actie. “Ze vroeg de kinderen onmiddellijk om de klas te verlaten en naar de refter te lopen, waar ze opgevangen werden. Zelf probeerde ze daarna de pot met een blusmiddel te blussen, maar dat mislukte. Daarna nam ze de pot vast en gooide ze die met inhoud naar buiten. Daarbij liep ze mogelijks eerstegraadsbrandwonden op aan de handen. Er werd een ziekenwagen opgevorderd en de vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.”

“Zelf konden wij de pot snel afkoelen. In het klaslokaal was er geen brand, maar hing wel een dikke, wat vettige rook. We hebben het klaslokaal uitvoerig geventileerd en daarna vrijgegeven. Er is daar geen schade.” De kinderen konden allemaal na 40 minuten de lessen hervatten. (JH)