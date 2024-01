Joos en gezin zien oudejaarsavond vergald na zware brand in kangoeroewoning van schoonouders: “Het ging razendsnel”

Vlak voor ze zouden beginnen aan het oudejaarsavondfeest werden twee gezinnen die een kangoeroewoning betrekken in Pervijze zondagavond geconfronteerd met een zware brand.

“Mijn schoonouders zouden net naar ons komen om aan het feest te beginnen toen ze belden dat ze rook zagen”, zegt bewoner Joos Vandewalle (55). “Toen ik ging kijken stond de bovenverdieping al in lichterlaaie. Ik probeerde nog te blussen maar was machteloos, ook met die wind.” De woning van het koppel zeventigers is volledig vernield, de woning waar Joos met zijn vrouw en twee kinderen woont kon de brandweer vrijwaren.

Twee poezen mee en brandweer gebeld

Het moest een gezellig oudejaarsavond feest worden zondagavond bij Joos Vandewalle uit de Stuivekenskerkestraat in Pervijze bij Diksmuide. Alle voorbereidingen waren getroffen en rond 18 uur kon het feest aangevat worden. Ze wachtten nog op de komst van andere familieleden. Joos woont samen met zijn vrouw, dochter (20) en zoon (21) in een fraaie hoeve, die verbouwd is tot twee kangoeroewoningen. Rechts wonen zijn schoonouders van 73 en 74. Het gezin van Joos woont links.

“Vlak voor mijn schoonouders zouden komen, belden ze dat ze rook opmerkten in hun huis”, zegt Joos. “Ik ging snel boven kijken uit een dakvenster en zag op hun bovenverdieping al een en al vuur. Zo snel we konden zijn we alle zes naar buiten gelopen, namen we onze twee poezen mee en belden we de brandweer.”

Machteloos tegen vuur

De brandweer werd opgeroepen voor een uitslaande brand en snelde ter plaatse. “Ze waren hier wellicht wel snel, maar als je moet wachten duurt het altijd lang”, vervolgt Joos. “In een opwelling nam ik de tuinslang vast en probeerde ik zoveel mogelijk water op het dak te spuiten. Wat niks zou helpen, maar je doet wat je kan. Maar het was al vrij snel duidelijk dat we machteloos stonden. We moesten toezien hoe het vuur echt razendsnel uitbreiding nam. Het waaide ontzettend hard zondagavond, en die rukwinden hebben ons en de brandweer lelijk parten gespeeld.”

Rukwinden in schouw

Dat bleek ook uit de bevindingen van de branddeskundige, die maandagochtend langskwam voor zijn bevindingen. Die staafde de vaststellingen van de brandweer zondagavond. “Het probleem is ontstaan aan de schouw in de woning waar mijn schoonouders wonen”, zegt Joos.

“Hun houtkachel lag aan. Alles was perfect in orde maar de zware rukwinden hebben ervoor gezorgd dat de rook terug naar binnen werd geblazen en er zo een vuurhaard ontstond. Je ziet het aan de enorme schade hoe snel het is gegaan. De woning van mijn schoonouders is volledig uitgebrand, ons huis is door de dikke tussenmuur en het werk van de brandweer gelukkig gevrijwaard. We zijn in ieder geval blij dat er geen slachtoffers vielen.” Joos en alle andere gezinsleden moesten wel voor een medische check-up naar het ziekenhuis maar konden snel terugkeren.

Opvang bij buren

In principe kunnen Joos en zijn gezin binnenkort terugkeren, maar omdat er geen elektriciteit is, is de woning nu onbewoonbaar. “We verblijven nu allemaal bij buren, om op adem te komen en waarvoor we dankbaar zijn. Dan bekijken we of we alle zes terug kunnen, of er een andere oplossing moet komen. Mijn schoonouders wonen hier 31 jaar, wijzelf 24 jaar. We wonen hier ontzettend graag en hebben alles zelf met veel liefde verbouwd. We hopen dat alles terug goed komt.”

