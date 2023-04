Jongeren stichten brand in gebouwen van vzw Onze Kinderen in Rumbeke

De brandweer moest zondagmiddag omstreeks 16:00 uur tussenkomen langs de Blinde-Rodenbachstraat in Rumbeke. Daar hadden twee jongeren een brandje gesticht in een kamer van een van de gebouwen van vzw Onze Kinderen.

De twee minderjarigen worden begeleid in ’t Hofke, een van de gebouwen van de vzw Onze Kinderen. Onze kinderen is gespecialiseerd in bijzondere jeugdzorg. Een begeleidster merkte het vuur op en verwittigde onmiddellijk de brandweer.

Ze bracht de aanwezige jongeren ook onmiddellijk naar buiten. De brandweer snelde enkele minuten later plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De schade aan de kamer is wel groot.