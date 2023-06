Jong koppel uit Sint-Andries vlucht met baby na brand door blikseminslag: “Het is ons blijkbaar niet gegund”

Maxim Denolf (33) en Niëmyh Verbrugghe (32) waren zondagavond net in bed gekropen in hun rijwoning in de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries. Het weekend rustig afsluiten, al kwam daar snel verandering in. De bliksem sloeg zondagavond in hun huis binnen en zette de volledige tweede verdieping in lichterlaaie. Het koppel kon tijdig ontsnappen met hun baby, maar het huis is wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard. “Het zal nog maanden duren voor we opnieuw hier kunnen slapen.”

Vier maanden. Dat is hoelang Maxim en Niëmyh met hun dochter van 11 maanden van hun recent gerenoveerde woning kon genieten. “Niëmyh lag nog in bed te lezen, terwijl ik sliep”, vertelt Maxim.

Luide knal

“We hoorden plots een luide knal.” Het koppel sprong uit bed en ging beneden onmiddellijk polshoogte nemen. “De elektriciteit lag volledig uit. Ik wist wel dat er in de buurt een blikseminslag moest gebeurd zijn, want de knal was zo luid.”

Het koppel zag niemand op straat en in hun huis hing er toen nog geen rook. “Ik heb alles opnieuw aangelegd in de zekeringskast. Maar alles viel onmiddellijk weer uit.”

Na vijf minuten wilde het koppel opnieuw richting hun slaapkamer gaan, al kwam het zover niet. “Er werd plots heel hard op onze voordeur geklopt. Een achterbuur had zicht op ons dak en zei dat ons dak in brand stond en we direct naar buiten moesten.”

Schuilen in garage

Maxim liep onmiddellijk naar boven waar hun dochter lag te slapen. “Ze heeft gelukkig niet zoveel gemerkt van zondagavond, want ze lag in een diepe slaap.”

Slechts enkele minuten na de luide knal ontvluchtte het jonge koppel met hun baby het brandende huis. “We zijn gaan schuilen in een garage verderop”, zegt Maxim.

“Ik ben nog vlug eens naar binnen gelopen om noodzakelijke spullen te redden.” De brandweer was redelijk snel verwittigd en kwam massaal ter plaatse. “Het leek een eeuwigheid naar mijn gevoel tot de brandweer ter plaatse kwam.”

Roet- en waterschade

De vlammen sloegen metershoog uit het dak van de rijwoning. De tweede verdieping is volledig geruïneerd, maar de rest van het pand heeft ook heel wat roet- en waterschade opgelopen.

Het koppel verblijft nu bij de zus van Niëmyh. “We hopen snel te kunnen verhuizen naar een appartement in de buurt. Het zal nog maanden duren voor we opnieuw hier kunnen slapen.”

Miserie met verbouwingen

Een jaar lang renoveerde het koppel zelf hun rijwoning in de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries. Half februari nam het koppel er zijn intrek, al waren de problemen toen nog niet van de baan.

“We hebben zoveel miserie gehad met de verbouwingen”, zegt Maxim. “Het laatste probleem zou deze week in orde komen. En dan komt dit. Het is ons blijkbaar niet gegund.” (CC)