Jong koppel net verhuisd naar Deerlijk en mag al brandweer bellen

Een jong koppel was amper verhuisd naar zijn nieuwe woning in de Vichtestraat in Deerlijk of ze moesten de brandweer al verwittigen. Toen ze de kachel zaterdag omstreeks 18 uur wilden testen, liep het verkeerd.

Ze zouden net de eerste nacht doorbrengen in hun nieuwe woonst en waren nog volop aan het uitpakken toen ze de kachel eens wilden proberen. “De vorige eigenaars van de woning hadden die echter nooit gebruikt”, legt de brandweer uit. “De buis was erg droog en liep bovendien iets te dicht tegen de houten bekleding van de schouw. Het koppel raakte gealarmeerd door de rookontwikkeling en belde meteen de brandweer. Door hun snelle reactie konden we erger voorkomen, we moesten enkel de houten bekleding gedeeltelijk verwijderen.” (JF)