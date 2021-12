Jason Debruyne (23) getroffen door zware brand in Moorslede: “Om helemaal moedeloos van te worden”

Een zware brand veroorzaakte donderdagavond zware schade aan een woning langs de Menensesteenweg in Moorslede. Bewoner Jason Debruyne zou er donderdagavond voor het eerst sinds enkele maanden weer slapen. “De voorbije maanden zit alles tegen. Na een ongeval was mijn auto perte totale, in de liefde kende ik ook geen geluk en nu dit. Je zou de moed helemaal kwijt geraken.”

De zware brand brak donderdagavond uit aan de voorkant van een woning langs de Menensesteenweg, op de grens van Roeselare met Moorslede. “Ik kreeg plots telefoon van mijn moeder. Haar tante woont naast de woning waar ik weer zou gaan wonen. Zij merkte de brand op en verwittigde ons”, aldus Jason Debruyne (23). “Ik zou er voor het eerst weer slapen. Enkele uren voor het uitbreken van de brand was ik er nog geweest om wat spullen te verhuizen. Daarna was ik nog naar mijn broer gegaan. Toen ik hier aankwam, merkte ik onmiddellijk dat het erg was.”

Veel schade

Door de ruiten was het vuur, dat aan de voorzijde van de woning was ontstaan, duidelijk te zien. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. “Toen we hier aankwamen was er sprake van een hevige woningbrand, maar we kregen die snel onder controle. We konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de aanpalende woning. De schade in de getroffen woning is wel groot”, aldus Bert Vanhuyse, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

Een nieuwe tegenslag voor Jason die geen prettig jaar kent. “Mijn auto was perte totale bij een ongeval langs de Dadizeelsestraat in Moorslede en ook in de liefde kende ik weinig geluk. De tegenslagen stapelen elkaar op. Nu is er geen vrouw in het spel, maar een brand zorgt nu voor ellende. Je zou er de moed van kwijt geraken.”

Gelukkig heb ik goede familie waarop ik kan rekenen. Ik kan zeker bij hen terecht

Jason had de voorbije periode al heel wat spullen naar zijn nieuwe woonst verhuisd. “Er stonden onder andere zes televisies. Ik hoop dat de woning snel vrijgegeven wordt zodat ik snel kan kijken wat ik misschien nog kan gebruiken.” De nacht doorbrengen in zijn nieuwe woonst is door de grote schade alvast onmogelijk. “Gelukkig heb ik goede familie waarop ik kan rekenen. Ik kan zeker bij hen terecht.”

Door de brand bleef een gedeelte van de Menensesteenweg donderdagavond een tijdlang afgesloten voor het verkeer.