In de Pluvierstraat in Lissewege is maandagmiddag rond half twee in de tuin van een woonhuis de motor van een jacuzzi in brand gevlogen.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De brand bleef beperkt tot de jacuzzi zelf. Niemand raakte gewond. Na een vijftiental minuten kon iedereen beschikken.