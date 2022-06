Jacht vat vuur op de Leie

Woensdagmorgen even na acht uur is een jacht volledig in vlammen opgegaan op de Leie. Dit gebeurde ter hoogte van de IMOG verbrandingsoven in Kuurne.

Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Gezien het jacht op hol sloeg bij een eerste bluspoging door de brandweer en daardoor naar de andere kant van de Leie werd gedreven, was het blussen van de vlammen aan boord van de boot geen gemakkelijke klus.

Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet bekend. Het jacht werd volledig verwoest. Het voorval had heel wat bekijks vanop de oever. (BRU)