Jacht dat zonk na zware brand in Mercatordok geborgen

De grote middelen werden dinsdagmorgen ingezet om de BlinerA, het pleziervaartuig dat vrijdagavond na een zware brand zonk in het Mercatordok, te bergen. Een deskundig team klaarde de klus.

Een zware brand verwoestte vrijdagavond het pleziervaartuig van architect Steven Vonck uit Beersel. De BlinerA lang aangemeerd in het Mercatordok. De eigenaar was op het ogenblik van de brand aanwezig op zijn boot en probeerde eerst nog zelf het vuur te doven. Dat lukt niet, ook al omdat de vlammen razendsnel om zich heen sloegen. Ook de brandweer had alle moeite om te blussen door de vele kunststof aan boord. Het vaartuig kon dan ook niet meer gered worden en zakte deels naar de bodem van het dok.

Het was het gespecialiseerd bedrijf Ship Support uit Nieuwpoort dat de opdracht kreeg om samen met duikers van het bedrijf Submar en kraanbedrijven firma Thijs en Noordzee Kranen het verwoeste vaartuig te bergen. En die werken duurden langer dan gepland. Alles moest dan ook met de noodzakelijke behoedzaamheid gebeuren, gelet op de lamentabele toestand van de BlinerA en de kans dat het vaartuig olie en diesel zou lekken. Daar werd dan ook nauwlettend op toegezien.

Vindictivelaan afgesloten

De bergers stelden ook alles in het werk om vervuiling tegen te gaan. Zaterdag al bracht de Civiele Bescherming op de plaats van het wrak daarvoor trouwens al een dam met oliebomen aan. Die nemen onder meer koolwaterstof op. Ook de brandweer en het jachthavenbestuur met secretaris Hubert Rubbens en zijn havenmeesters en de politie waren ter plaatse om alles in goede banen te leiden. De Vindictivelaan in de richting van het station werd afgesloten voor het verkeer. De bergingswerken vatten al vroeg aan

Eerst werd de boot met de grote kranen beveiligd. Daarna werd het jacht uitgepompt tot het opnieuw dreef om dan door het vaartuig van Ship Support naar de nabijgelegen Churchillkaai gesleept te worden waar het finaal uit het water zal gehaald worden. (DVL/JRO)