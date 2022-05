Isolatiemateriaal vat vuur op industrieterreinen van Umicore in Brugge

Op de industrieterreinen van Umicore langs de Pathoekeweg in Brugge merkte de nachtploeg dinsdagmorgen even na 01.00 uur een brandgeur op in één van de gebouwen.

Er was tevens wat rook. Ze alarmeerden de brandweer die in één van de gebouwen isolatiemateriaal dat vuur had gevat snel kon blussen. De brandweermannen voerden tevens een grondige inspectie van de gebouwen en terreinen uit. Wat de preciese oorzaak is van de brand wordt onderzocht. Niemand raakte voor zover bekend gewond.