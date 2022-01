Isolatiemateriaal vat vuur in moderne villa in Loppem

Rond 11.30 uur zaterdagvoormiddag is er brand ontstaan in een villa in de Eikenlaan in Loppem bij Zedelgem.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De brand ontstond ter hoogte van de schouw en deed het isolatiemateriaal errond smeulen. Dat ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling.

De brandweer was snel ter plaatse maar had veel moeite met het lokaliseren van het smeulende materiaal. Daarom diende een deel van het plafond en muurbekleding te worden verwijderd. Dat zorgde voor wat randschade.

Aangeslagen

Eens de smeulende isolatie gelokaliseerd, was het materiaal snel geblust. Niemand raakte gewond, al waren de bewoners wel aangeslagen. Tijdens de bluswerken was de Eikenlaan even afgesloten voor het autoverkeer.

(JVMA)