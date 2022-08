Inno in de Steenstraat Brugge ontruimd na brandalarm

Even voor 11 uur donderdagmorgen werd in de Inno-vestiging in de Steenstraat in Brugge een sterke brandgeur waargenomen. Het brand- en evacuatieplan trad in werking en een vijftigtal klanten en personeelsleden dienden de winkel te verlaten.

De opgeroepen brandweer deed vaststelling van de brandgeur in het plafond net bij de inkom, maar stelde geen rook of brand vast. Vermoedelijk is een ballast of transformator de oorzaak van de brandgeur. Na deze vaststellingen kon de winkel weer openen.

Door de interventie was de Steenstraat voor het verkeer even afgesloten. Niemand raakte gewond.