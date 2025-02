Inhoud van droogkast vat vuur

Zaterdagavond even na 20 uur vatte de inhoud van een droogkast in een appartement in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis, Brugge vuur.

De bewoner verwittigde de hulpdiensten die snel ter plaatse kwamen. De droogkast samen met de smeulende inhoud werd buiten op het balkon gezet en de ruimte waar hij opgesteld stond werd geventileerd. De schade in het appartement is minimaal. Anders is het gesteld met de inhoud en de droogkast zelf. Die zijn aan vervanging toe. Niemand raakte gewond en de hinder in de straat was minimaal.

© JVM

© JVM