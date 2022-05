Indrukwekkende knal en grote steekvlam schrikt Moorsele op, niemand raakt gewond

De ontploffing van een gasfles bezorgde de bewoners van de Kezelberg zaterdagnamiddag de schrik van hun leven. Hoewel de knal en de daarop volgende steekvlam indrukwekkend waren, bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.

Kort na 16.00 uur joeg een harde knal, ter hoogte van het kruispunt van de Meensesteenweg en de Ieperstraat, de omwonenden de stuipen op het lijf.

“Ik dacht eerst dat er een auto ergens in een woning was gereden maar toen ik ging kijken, zag ik die enorme steekvlam uit de traktor komen.” Een buurtbewoner is overduidelijk nog onder de indruk van de explosie en het tumult dat hierop volgde.

Gaskanon

“Enkele landbouwers hadden net hun gaskanon en 2 gasflessen opgehaald bij één van hun velden en trokken huiswaarts”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse. “Naar alle waarschijnlijkheid moet 1 van die flessen niet helemaal goed gesloten zijn geweest, waardoor het ter hoogte van het kruispunt tot een ontploffing kwam.”

“Hoewel de laadbak van de tractor in lichterlaaie stond, reageerde de chauffeur erg alert. Hij bleef verder rijden om het vuur zo van het benzinestation weg te brengen. Tientallen meters verder parkeerde hij dan uiteindelijk het gevaarte en ondertussen waren onze mensen al onderweg.”

Afgekoeld

“De schade bleef beperkt tot de laadbak en de haag van een woning. Het voertuig zelf rijdt nog, wij hebben er enkel voor gezorgd dat de gasflessen werden afgekoeld.”

Tijdens de interventie werd de Meensesteenweg, in de richting van Dadizele, voor het verkeer afgesloten. Voertuigen werden via de Ieperstraat omgeleid. Dit bracht lichte hinder met zich mee.