Inbraak- en brandalarm in Kringloopgebouwen in Ruddervoorde blijken loos alarm

Rond halféén vrijdagavond trad in de gebouwen van de Kringloopwinkel in de Leitemolenstraat in Ruddervoorde het inbraak- en brandalarm in werking.

De hulpdiensten en de verantwoordelijke van de kringloopwinkel haasten zich ter plaatste en controleerden de gebouwen grondig. Naast de kringloopwinkel zelf, zijn ook het sorteercentrum en hun burelen er gevestigd.

De controle bracht niets op dus kon het alarm na een klein halfuur opgegeven worden. Waarom of hoe het alarm in werking trad, blijft nog onduidelijk.