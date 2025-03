“Ik zal mijn pensioen nog wat moeten uitstellen”: zaakvoerder Frank De Scheemaeker (65) reageert na verwoestende brand in fietsengroothandel

Frank De Scheemaeker (65) moest het voorbije weekend met lede ogen toezien hoe de grote opslagplaats van zijn fietsengroothandel volledig uitbrandde en hoe de restanten erven werden gesloopt. “Gelukkig deed de branddeur zijn werk, anders waren de kantoren en de showroom ook vernield”, zegt Frank. “De kinderen gingen de zaak deze zomer overnemen, maar ik zal mijn pensioen nog maar even uitstellen.”

De Brugse ondernemer Frank De Scheemaeker loopt dezer dagen van hot naar her. In de nasleep van de brand die de grote opslagplaats van zijn fietsenhandel in de as legde – en Brugge enkele dagen in rep en roer zette – wordt hij verwacht bij de politie, de verzekeringen, zijn boekhouder en wie nog allemaal. Tussen twee afspraken door wil hij ons even te woord staan.

Levenswerk in vlammen op

“We zaten thuis in Dudzele, rond 17 uur, toen ik een grote rookpluim zag vanuit de omgeving van industrieterrein het Waggelwater ongeveer. Ik dacht even ‘het zal toch niet bij ons bedrijf zijn’, maar de kans leek me al vlug eerder klein”, vertelt Frank. “Tot de zaakvoerder van Autoverhuur Meerschaert, het bedrijf dat naast het onze gevestigd is, me belde en liet weten dat de hele loods in lichterlaaie stond. Ik ben meteen ter plaatse gegaan. Natuurlijk was ik geschokt en was het een vreselijk beeld, het was dramatisch.”

Frank zag dan ook een groot deel van zijn levenswerk en – meer nog – het werk van zijn familie in vlammen opgaan. Het bedrijf werd in 1894 opgericht en intussen is het al de vierde generatie die fietsen en fietsonderdelen verkoopt aan de vakhandel. De gebouwen die zijn afgebrand, dateren al van 1977 en werden dus nog opgetrokken door de vorige generatie.

“In het jaar 2015 hebben we tegen de oude loodsen een nieuwbouw opgetrokken voor de kantoren en de showroom. Tussen beide zit een dubbele muur en een heel stevige brandwerende deur. Gelukkig heeft die branddeur goed zijn werk gedaan of anders waren de kantoren en de toonzaal ook verloren geweest”, zegt Frank, die zich ook in erg moeilijke omstandigheden toont als een mens voor wie het glas halfvol is. “Die loodsen staan vol met kartonnen dozen, batterijen, rubber, … Dat is allemaal heel erg brandbaar. Ik had dus al heel vlug begrepen dat die verloren waren. En dan moet je de klik maken en vooruit beginnen denken. Aan opgeven, aan stoppen met de zaak, heb ik nooit gedacht.” Naar een oorzaak voor de zware brand heeft Frank nog steeds het raden. De gerechtsdeskundige kan er geen uitspraak over doen, omdat de brand alles wat zou kunnen wijzen naar een oorzaak heeft verwoest. “Is het een koelkast geweest, of een ontplofte batterij? Ik kan het echt niet zeggen en we zullen het wellicht nooit weten”, klinkt het.

Voorraad

In de loods stonden volgens Frank welgeteld 7.545 fietsen in voorraad en allemaal gingen ze dus mee in de vlammen op. Het lijkt een bijzonder groot aantal om in stock te hebben, maar de zaakvoerder nuanceert dat. “Je moet weten dat wij toch wel een grote speler zijn. We verkopen zo’n 40.000 fietsen per jaar. De meeste voor de Franse markt, gevolgd door de Belgische en Nederlandse markt”, klinkt het. “Of onze klanten nu in de problemen komen? Eigenlijk niet hoor. We hadden net al heel veel uitgevoerd en we krijgen zelf een wekelijkse bevoorrading vanuit alle fabrieken waarmee we samenwerken doordat we toch wel een groot volume verkopen. Nu kunnen we uiteraard niet meer laten aanleveren bij onze loods in de Lieven Bauwensstraat, gezien de brand. Maar we gaan nu tijdelijk stockeren bij Eagle, een bedrijf gespecialiseerd in opslagdiensten, langs de Pathoekeweg. En voor de iets langere termijn zijn we aan het onderhandelen om twee nieuwe gebouwen te huren.”

Heropbouwen

De familie heeft echter de ambitie om het bedrijf op de vertrouwde site volledig te heropbouwen. “Die grond is van ons en onze kantoren zijn er gevestigd, dus is het handiger om daar alles gecentraliseerd te houden. De bedoeling is dus wel om op onze site een nieuwbouwloods te bouwen”, zegt Frank. “Je moet weten dat het plan was om in juni het bedrijf over te laten aan mijn kinderen Thijs en Lies. Maar in die omstandigheden is dat onmogelijk. Ik wil hen mee goed op weg helpen en zal mijn pensioen dus nog maar even uitstellen.”