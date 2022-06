De Ieperse brandweer werd donderdagavond iets voor half tien opgeroepen voor een automatisch brandalarm langs de Kleine Pennestraat in Ieper.

Een oudere dame was eten aan het klaarmaken en was het vlees in de oven vergeten.

Dat veroorzaakte enige rook waardoor het brandalarm afging.

De brandweer moest niet ingrijpen en kon snel terugkeren naar de kazerne. (DBI)