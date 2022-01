Iedereen welkom op uitvaart van man die overleed bij zware woningbrand

Kris Claerboudt (35), de man die vorige week zaterdag om het leven kwam bij een zware brand in zijn huurwoning in de Kleine Bruanestraat in Roeselare, wordt zaterdag begraven.

De uitvaart vindt plaats om 10 uur in de aula van het funerarium Vandecandelaere en Casier in Staden.

Aanvankelijk zou de uitvaart in beperkte kring doorgaan maar de familie van Claerboudt liet uiteindelijk weten dat iedereen welkom is.