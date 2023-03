Hulpdiensten rukken uit voor indringende mazoutgeur in Sint-Jan: tienermeisje preventief naar ziekenhuis

Brandweer Westhoek moest vrijdagavond rond 18.45 uur uitrukken voor een brand in een gebouw langs de Potijzestraat in de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. Volgens de melding kwam er rook uit de kelder van een woning, vermoedelijk van een mazouttank.

“Bij aankomst stelden we ter plaatse geen brand vast, maar wel die indringende mazoutgeur van een tank in de kelder”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De dochter van de bewoners, die toen in het huis aanwezig was, leek bevangen door de dampen.”

Het tienermeisje werd uit voorzorg overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis voor een controle op CO of mogelijke andere intoxicaties. Ze is niet in levensgevaar.

“De brandweer heeft de woning geventileerd en onderzocht hoe het probleem kon ontstaan”, aldus Louagie. Tijdens de interventie van de brandweer was één rijvak van de Potijzestraat plaatselijk onderbroken. Het verkeer kon beurtelings passeren. (TP)