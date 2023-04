Hulpdiensten kunnen brand in bijgebouw in Diksmuide snel blussen

In de Kervelstraat in Diksmuide brak donderdag tegen de middag brand uit in een bijgebouw achteraan een woning. De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle.

Rond 11.30 uur belden buren van een woning in de Kervelstraat naar de hulpdiensten. Achter in een tuin was er brand uitgebroken in een bijgebouw. De hulpdiensten werden eerst op de hoogte gebracht over een buitenbrand, maar al snel kwam een tweede melding binnen van een brandend gebouw aangezien het bijgebouw niet ver van een woning stond.

De politie was in de buurt en was als eerste ter plaatse. Zij begonnen de brand al te blussen met een tuinslang tot de komst van de brandweer. Die namen de bluswerken over en kregen het vuur snel onder controle. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk. Het bijgebouw liep schade op door de brand. (JH)