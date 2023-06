Huisje in vakantiepark brandt volledig uit

In een gebouw van een vakantiepark in de Grotestraat in De Haan is woensdagavond even na 23 uur brand uitgebroken. Eén gebouwtje brandde volledig uit.

Het gebouw dat hoofdzakelijk gebruikt wordt om allerlei spullen, waaronder huishoudelijk afval, op te slaan stond bij aankomst van de brandweer in lichterlaaie. De brand zelf was snel onder controle, maar de brandweer diende omzichtig te werk te gaan omdat er in het gebouw ook een hoogspanningskabine geïnstalleerd is.

Zonder stroom

Daarom was het wachten op de komst van Fluvius om de stroom van de cabine uit te zetten. Het gebouw is zo goed als verloren. De mogelijke oorzaak van de brand is afval die vuur vatte en oversloeg. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Niemand raakte gewond. Door de brand zat het villapark enige tijd zonder elektriciteit.