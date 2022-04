Huis van gezin met twee kinderen tijdelijk onbewoonbaar na brand in Hooglede

Een huis in de Klauwaertstraat in Hooglede is tijdelijk onbewoonbaar wegens een zware brand vrijdagmiddag. De bewoners, een gezin met twee kinderen, kunnen tijdelijk terecht in de Sleedoorn op Sleihage. “Toen ik thuis kwam, stond de koelkast plots in brand”, aldus de bewoner.

De brandweerkorpsen van Roeselare en Hooglede werden vrijdag omstreeks 16.20 uur opgeroepen naar de Rodenbachwijk in Hooglede. Daar was een bewoner even voordien thuisgekomen met zijn oudste zoontje.

“Ik had hem net van school gehaald”, zegt hij. “Toen ik thuis kwam, zag ik heel veel rook in de omgeving van de koelkast. De brand is uitgebroken toen er niemand thuis was.”

De man verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer snelde kort daarna ter plaatse. Op dat ogenblik was er rond het huis al een serieuze rookontwikkeling te zien. Heel wat wijkbewoners kwamen onmiddellijk de straat op om te kijken wat er gaande was.

Het getroffen gezin keek van op een afstandje toe hoe de brandweer het vuur probeerde te bedwingen. Uiteindelijk kreeg de brandweer het snel onder controle. Wellicht is de brand ontstaan door een kortsluiting.

Rookschade in het hele huis

De recent door bouwmaatschappij De Mandel gebouwde woning liep serieuze schade op. In de keuken is er brandschade, maar vooral de rookschade heeft een impact op het huis. Zelfs tot in het toilet waren er duidelijk sporen van de brand.

Ook aan de gordijnen, helemaal voor in de woning, was duidelijk te zien dat de gevolgen van de brand groot zijn. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) kwam onmiddellijk ter plaatse om de bewoners op te vangen. “De schade is echt aanzienlijk. De bewoners kunnen hier tijdelijk niet meer wonen.”

Oplossing in de Sleedoorn

De burgemeester zocht onmiddellijk een oplossing voor het gezin met twee kinderen. Na enkele telefoontjes werd al snel duidelijk dat het gezin de komende dagen terecht kan in de Sleedoorn op Sleihage, waar de gemeente in een crisiswoning voorziet.

“Inmiddels hebben we ook bouwmaatschappij De Mandel op de hoogte gebracht van wat hier gebeurd is. Maandag komt er iemand langs om te kijken hoe alles hier opgelost kan worden. Mogelijk krijgt het gezin tijdelijk een andere woning toegewezen”, aldus Rita Demaré.

(BF)