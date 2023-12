Huis onbewoonbaar na zware brand

Woensdagmiddag even voor 14 uur is brand uitgebroken in een woning in Vloethemveld in Zedelgem.

In het natuurgebied staan ook een tiental huizen. Het is in één ervan dat de brand ontstond. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig in de woning. De brand begon als schouwbrand en nam uitbreiding op de bovenste en eerste verdieping.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. Toch is de schade op de zolder en eerste verdieping groot en is de woning onbewoonbaar. Ook burgemeester Annick Vermeulen kwam ter plaatse om de inmiddels gearriveerde bewoners bij te staan. Er wordt voor hen, een gezin met twee kinderen, naar een oplossing gezocht.