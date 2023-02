Huis onbewoonbaar na uitslaande brand langs Conterdijk in Wulpen

Dinsdagavond rond 22 uur brak een zware dakbrand uit in een alleenstaande woning langs de Conterdijk in Wulpen bij Koksijde.

Bij aankomst van de korpsen van Koksijde-Oostduinkerke en Veurne sloegen de vlammen al achteraan uit het dak naast de schoorsteen. De brandweer moest heel wat dakpannen verwijderen om de brand volledig te blussen. Er is heel wat waterschade in de volledige woning waardoor het huis onbewoonbaar is. Een koppel van middelbare leeftijd zal opgevangen worden bij familie. De oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet bekend. (JTV)