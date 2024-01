Huis onbewoonbaar na brand met hevige rookontwikkeling, maar hondje dat alleen thuis was wordt gered

In de Vrijstraat in Moorsele is donderdagmorgen brand ontstaan in een rijwoning. Dat zorgde voor heel wat rook, waardoor er veel schade is aan de woning. Die is onbewoonbaar, waardoor de inwoners nu elders onderdak moeten zoeken.

Het was een buurman die letterlijk onraad rook toen er donderdagmorgen iets na 10 uur brand was ontstaan in een huis in de Vrijstraat in Moorsele. De brand, ontstaan aan een huishoudtoestel, zorgde voor heel wat rook.

De bewoners waren niet thuis, maar snelden toe wanneer ze het slechte nieuws te horen kregen. De man was over zijn toeren en dat had vooral te maken met het hondje dat nog in de woning zat. Uiteindelijk kwam het beestje er ongedeerd uit, maar moest het wel wat verzorgd worden.

De brandweer kon het vuur snel meester, maar de schade was groot. Een groot deel van de inboedel ging verloren door de hevige rookontwikkeling. Het huis werd onbewoonbaar verklaard, waardoor de bewoners op zoek moesten naar onderdak.

Tijdens de bluswerken was de Vrijstraat afgezet tussen de Karrestraat en het kruispunt met de Wittemolenstraat en Sint-Janstraat. (JD)