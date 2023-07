Huis onbewoonbaar in Beveren (Roeselare) na zware brand, gloednieuwe elektrische brommer is oorzaak

Een huis in de Groothofstraat te Beveren ging deze namiddag in vlammen. De bewoner Georges Verdonck vermoedt dat het opladen van zijn gloednieuwe elektrische brommer de oorzaak is.

Georges Verdonck (57) uit de Groothofstraat in Beveren kocht maandag een elektrische brommer. Dinsdag was hij nog volop bezig met het in orde brengen van verschillende documenten zodat hij de baan op kon met zijn nieuwe aankoop. “Ik kocht een elektrische brommer om mee te zijn met deze tijd. Er wordt nu vaker gekozen voor elektrische voertuigen.”

“Dinsdagmiddag laadde ik de brommer buiten op. Toen het begon te druppelen trok ik naar binnen en zette ik de brommer in de gang van mijn woning.” Georges zette zich daarna in de woonkamer en keek rustig wat televisie. “Plots werd ik opgeschrikt door een eerste ontploffing, maar al snel volgden er nog enkele hele luide knallen. Ik zag mijn elektrische brommer in brand staan.”

Onbewoonbaar

Georges vluchtte in paniek weg langs de achterzijde van zijn woning. “Ik kon niet via de voordeur omdat mijn brandende brommer in de weg stond.” Eens buiten verwittigde hij de buurtbewoners zodat zij tijdig hun woning konden verlaten. Een van de buren belde ondertussen ook de brandweer van Roeselare op. Die snelde ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle.

“Toch is de schade aan de woning erg groot. Het huis is onbewoonbaar. In de woning van de buurman was er rookontwikkeling. Die woning hebben we geventileerd. De bewoner kan er blijven wonen”, aldus Bert Vanhuyse, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

De Bonte Os

Terwijl de buren zich ontfermden over Georges zocht de politie onmiddellijk naar een oplossing voor de getroffen man. Hij kan dinsdagnacht in hotel De Bonte Os terecht. Omdat het wellicht even zal duren vooraleer hij terug kan naar zijn huurhuis wordt er gekeken om een crisiswoning ter beschikking te stellen.