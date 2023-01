Huis onbewoonbaar en man afgevoerd nadat brand ontstaat bij isolatiewerken in Sint-Eloois-Vijve

Maandagavond woedde een hevige brand in de Neerstraat in Sint-Eloois-Vijve, deelgemeente van Waregem. Door isolatiewerken ontstonden vlammen. Het huis is onbewoonbaar, een van de vier bewoners werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een inferno. Blussen kon enkel van buiten door de enorme hitte die de vlammen veroorzaakten. Een brand in een villa in de Neerstraat in Sint-Eloois-Vijve, deelgemeente van Waregem, zorgden maandagavond voor een ware ravage.

De man des huizes was omstreeks 20 uur het dak aan het isoleren en had al een groot deel achter de rug. Doordat er nog enkele spleetjes waren, wou hij die met een spuitbus met isoleerschuim opvullen. “Daardoor liep het mis”, vertelt de brandweer. “In die spuitbus zit een drijfgas. Dat moet zich hebben opgestapeld en voor brand hebben gezorgd.”

Doordat het om isolatiemateriaal ging, verspreidden de vlammen zich vliegensvlug. “Het ging echt heel vlug. Toen we toekwamen zat de bovenverdieping al volledig onder de rook. We probeerden nog naar boven te gaan, maar de hitte was zo intens dat we moesten terugtrekken en het vuur van buitenaf bestrijden.

Rookintoxicatie

De man moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij had lichte brandwonden en was ook geïntoxiceerd door de rook. Toen het vuur uitbrak waren ook de vrouw en twee kinderen aanwezig. Zij konden tijdig de woning verlaten. Zij konden terecht bij familie.

De woning is volledig onbewoonbaar. Nadat het vuur zo goed als bestreden was, konden de brandweerlui enkel blussen via de buitenkant. “Door de instabiliteit van het dak konden we niet naar buiten gaan, waardoor we moesten beroepen op onze hoogtewerkers.”

