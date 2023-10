De brandweer van Lo-Reninge rukte donderdagavond uit naar een woning in deelgemeente Reninge. Rond 21.10 uur merkten bewoners van een huis in de Ieperstraat hoe er rook in de woning was ontstaan.

Ze verwarmden het huis met een pelletkachel en wellicht was daarbij een probleem ontstaan. Ze zetten de kachel ui en gingen buiten een kijkje nemen.

Daar merkten ze ook op hoe gensters al uit de schouw van het huis sloegen. De brandweer werd verwittigd en die had het probleem snel onder controle. (JH)