Huis in Heist onbewoonbaar na zware keukenbrand

In de Molenstraat in Heist merkten buurtbewoners donderdagavond even voor 23 uur zwarte rook op in de straat. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. Eens ze toegang tot het rijhuis hadden, troffen ze de bejaarde bewoner aan.

De man was verward en werd met een speciale zuurstofkap naar buiten gebracht. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De brand situeerde zich hoofdzakelijk in de de keuken van het huis en was na enige tijd onder controle. De brand-, rook- en waterschade zijn aanzienlijk, de woning is dan ook onbewoonbaar. Schade aan de aanpalende woningen is er niet. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. Er is een onderzoek ingesteld.