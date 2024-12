Huis in Diksmuide onbewoonbaar nadat schoorsteenbrand overslaat op plafond: “Bewoners hebben geluk gehad”

In het stadscentrum van Diksmuide ontstond zaterdagavond brand in de Stationsstraat. Brandweer Westhoek werd er rond 23 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand en het vuur was overgeslagen op het plafond tussen de eerste en tweede verdieping.

“Het was een wandelaar die de brand opmerkte en de bewoners wakker belde. Die persoon heeft zeer goed gehandeld”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen. “Er was geen brand- of rookmelder aanwezig. Het kon faliekant verkeerd afgelopen zijn voor die mensen, ze hebben geluk gehad.”

Onbewoonbaar

“We zijn toch enkele uren ter plaatse geweest”, aldus Dolphen. “Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Een balk is weggebrand, waardoor structureel herstel nodig is, en er is behoorlijk wat rook- en waterschade. Zaterdagnacht konden de bewoners terecht op hotel.” (TP)