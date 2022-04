Houtstapel vat vuur in Damme

Zaterdagavond even voor half elf is brand uitgebroken aan een woning langs de Damse Vaart West in Damme. Het waren de bewoners zelf die de brand achteraan hun huis opmerkten en de brandweer verwittigden. Die was snel ter plaatse en had de brand, een stapel hout die tegen de achtergevel van de woning opgeslagen lag, snel onder controle.

De brand zorgde wel voor schade aan de woning, zo sneuvelde een raam en vatte de overkapping vuur. De brandweer kon uitbreiding voorkomen, zo kon de schade beperkt worden. Niemand raakte gewond. Hoe de stapel houd kon vuur vatten was niet meteen duidelijk.