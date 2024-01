Houtkachel zet prop vuil in schouw in Jonkershove in brand

De brandweerposten van Houthulst en Langemark waren donderdagochtend een tijdlang bezig met een felle schouwbrand in Jonkershove bij Houthulst. Door een grote prop vuil in de schouw bleef die lange tijd roken.

Het waren de bewoners van een woning in de Pastoor Costenoblestraat in Jonkershove die rond 10 uur een grote rookontwikkeling opmerkten buiten hun woning. Ze namen hun dieren mee en gingen naar buiten waar ze de hulpdiensten belden.

Houtkachel

De brandweerposten van Houthulst en Langemark snelden ter plaatse, maar hadden flink wat werk met de schouwbrand. Die produceerde lange tijd veel rook.

“Het ging om een schoorsteen die verbonden is met de houtkachel in de woning”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier van post Langemark-Poelkapelle.

Prop vuil

“In de schouw zat bovenaan een flinke prop met vuil. Het duurde even voor alle vuiligheid uit de schouw gehaald kon worden. Dat in combinatie met de koude zorgde ook voor extra waterdamp waardoor de schouw lange tijd bleef roken.”

“We konden uiteindelijk wel alle vuil verwijderen, bovenaan en via een luikje. In de woning zelf is er geen schade. De schouw werd wel behoorlijk heet en die liep schade op en is nu onbruikbaar.” (JH)