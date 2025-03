Houten vloer vat vuur rond schouw in woning

De brandweer van Koksijde-Oostduinkerke rukte dinsdagavond uit voor een binnenbrand in een woning in de Guldenzandstraat in Oostduinkerke. Een vloer boven bleek er in brand te staan.

De melding bij de hulpdiensten liep om 19.45 uur binnen, maar aanvankelijk was het onduidelijk wat er aan de hand was. In een woning in de Guldenzandstraat in Oostduinkerke werd rook opgemerkt, waarbij gedacht werd aan een schouwbrand. “Bij onze aankomst bleek het echter niet om een schouwbrand te gaan”, zegt brandweerluitenant Rudy Baelen van post Oostduinkerke. “De brand situeerde zich boven, op de vloer van de eerste verdieping. Daar was wat houten vloer vlakbij de schouw beginnen branden. Ook de balken onder die vloer waren aan het smeulen. We moesten een stuk van de vloer wegbreken om alles te kunnen blussen. In de woning is er daardoor wat schade, ook door rook en roet.”

De brandweer liep versterking in van een tankwagen om de brand te kunnen blussen. Het huis zelf is niet onbewoonbaar want de bewoners gebruikten die slaapkamer nog niet. (JH)