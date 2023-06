Houten tuinafsluiting vat vuur in Avelgem

Het was zondagnamiddag rond 15:00 uur dat de brandweerpost van Avelgem werd opgeroepen voor een brand in de Vlaanderenstraat in Bossuit.

Eens ter plaatse was er van een brand van een gebouw geen sprake en bleek het om een houten tuinafsluiting te gaan. Een directe oorzaak kon niet gevonden worden, maar zaterdagavond hadden de bewoners er nog een barbecue gedaan. Wellicht lag er nog iets te smeulen die de brand veroorzaakte.

De brandweer had het vuur vrij snel geblust en de schade bleef ook beperkt.

(GV)