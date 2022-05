Houten schuttingen weggebrand nadat bewoner uren eerder onkruid wegbrandde

De brandweer van Diksmuide/Leke moest deze middag ingrijpen bij een brand in de achtertuin van een woning in de Streuvelstraat in Keiem. Daar stonden vier houten schuttingen in brand nadat gensters oversloegen na een onkruidverbranding. “Dat gebeurde nochtans enkele uren eerder maar toch ontstond er vuur. Het is alweer een teken dat je enorm moet opletten met deze droogte”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen.

Het was rond 14.30 uur toen de bewoner van het huis de brandweer opbelde. De man had zelf gezien hoe verschillende grote houten schuttingen achteraan zijn tuin in lichterlaaie stonden. Hij ondernam zelf een bluspoging maar belde tegelijk de brandweer op. “Bij onze aankomst was de eigenaar reeds bezig het vuur te blussen met een tuinslang”, zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen.

“Daarmee handelde hij goed want zo kon hij een snellere uitbreiding wat tegenhouden maar het vuur zou zo niet geblust worden. De hitte zat immers al in het hout. Wij namen over en hebben toch lange tijd al het hout geblust en restanten gekoeld. We gebruikten ook schuim dat veel dieper kan indringen in het hout. Vier schuttingen brandden weg en ook de serre uit plastic van de buren is geraakt door de straling. De eigenaar vertelde ons dat hij ‘s ochtends rond 10 uur hoog onkruid achteraan had weggebrand. Met deze droogte en de strakke wind is dat af te raden want het brengt echt risico’s mee. De man was zich er wel van bewust want hij zei dat hij de situatie nadien in de gaten hield tot er uren later toch brand ontstond. Wellicht omdat resterende gensters door de droogte en de wind alsnog zijn overgesprongen. Bij deze waarschuwen we de mensen nog eens om extra voorzichtig te zijn in deze droogte en dergelijke werken zoveel mogelijk uit te stellen”, besluit de luitenant. (JH)