Houten palen aan Spaarbekken vatten vuur na werken

De brandweer van Nieuwpoort moest afgelopen weekend uitrukken voor een brand aan het Spaarbekken. Houten palen hadden er vuur gevat.

De brand werd afgelopen weekend ‘s middags opgeroepen nadat een passant vuur had opgemerkt aan de kade van het Spaarbekken langs de IJzer. Daar werd wat rook opgemerkt. De brandweer van Nieuwpoort was op dat moment bezig met de ladderwagen tijdens een interventie met de ziekenwagen en stuurde de autopomp met een boot ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek er een werfboot in het water te liggen. De brandweer kon hun bluspomp op die boot zetten om ter plaatse te gaan. Het bleek om houten palen te gaan die vernieuwd worden in het Spaarbekken en die vuur hadden gevat. Vermoedelijk lag de oorzaak bij het losbranden van de bouten waarbij het hout begon te smeulen. De brandweer had het vuurtje snel onder controle. (JH)