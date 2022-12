Hout bij de kachel zorgt voor kleine brand

De brandweer werd maandagmiddag omstreeks 16 uur opgeroepen naar de Bakkerhoekstraat in Dadizele. Daar was een brandje ontstaan in een bijgebouw.

De dochter des huizes was in het bijgebouw aan het studeren. Door het kille weer lag ook de kachel er aan. Wat hout in de omgeving van de kachel kreeg plots te warm waardoor er een brandje ontstond.

De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse en kreeg het probleem snel onder controle. De schade bleef dan ook beperkt tot de omgeving van de kachel.